Свентек рассказала, примет ли участие в Олимпиаде-2024 в Париже

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос об участии в Олимпийских играх.

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— Вы не будете участвовать в Олимпиаде в этот раз. Думаете сыграть в будущем?

— Я не играю? Я точно играю, — сказала Свёнтек на пресс-конференции.



В данный момент Ига Свёнтек готовится принять участие в Уимблдоне-2024. Напомним, Ига Свёнтек — победительница Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по по 11 августа в Париже (Франция). Теннисный турнир на Олимпиаде состоится на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.