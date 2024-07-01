Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча.

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Ранее уже появлялась информация о том, что Соболенко может сняться с Уимблдона. Сама теннисистка признавалась, что находится не в лучшей форме, а проблема с плечом, по её словам, очень редкая и не характерна для теннисистов. Все необходимые обследования Соболенко проходит регулярно.

Напомним, она также снялась во время матча с Анной Калинской на турнире в Берлине из-за проблем с плечом.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Соболенко должна была начать Уимблдон-2024 с матча с американкой Эминой Бектас. В 2023 году белоруска играла в полуфинале турнира.

Действующей чемпионкой Уимблдона является Маркета Вондроушова.