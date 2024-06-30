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Касаткина поднялась на 12‑е место в обновленном рейтинге WTA, Шнайдер дебютирует в топ‑30

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Касаткина поднялась на 12‑е место в обновленном рейтинге WTA
© globallookpress.com

В субботу 27‑летняя Касаткина выиграла турнир WTA в Истборне. Российская теннисистка в решающем матче победила представительницу Канады Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:4 и завоевала седьмой титул в карьере в одиночном разряде. Касаткина переместилась с 14‑го на 12‑е место в рейтинге.

Другая представительница России Диана Шнайдер, которая на выходных стала победительницей турнира WTA 500 в Бад‑Хомбурге (Германия), взлетела на 17 позиций. Она занимает наивысшее для себя 30‑е место в рейтинге.

Лидером рейтинга WTA остается Ига Швентек из Польши. За ней располагается американка Кори Гауфф, тройку лучших замыкает представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Рейтинг WTA. Версия от 1 июля

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 11 585 очков

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7943

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463

7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4228

8 (8). Чжэн Синьвэнь (Китай) — 4055

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801…

12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3283…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830…

18 (17). Анна Калинская (Россия) — 2310…

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2053

23 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2018

28 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…

30 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1690…

38 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…

41 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1415…

60 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1030…

77 (81). Элина Аванесян (Россия) — 855.

Теннис
Кори Гауфф
Элина Аванесян
Лейла Фернандес
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Онс Жабер
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова