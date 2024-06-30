Касаткина поднялась на 12‑е место в обновленном рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В субботу 27‑летняя Касаткина выиграла турнир WTA в Истборне. Российская теннисистка в решающем матче победила представительницу Канады Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:4 и завоевала седьмой титул в карьере в одиночном разряде. Касаткина переместилась с 14‑го на 12‑е место в рейтинге.

Другая представительница России Диана Шнайдер, которая на выходных стала победительницей турнира WTA 500 в Бад‑Хомбурге (Германия), взлетела на 17 позиций. Она занимает наивысшее для себя 30‑е место в рейтинге.

Лидером рейтинга WTA остается Ига Швентек из Польши. За ней располагается американка Кори Гауфф, тройку лучших замыкает представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Рейтинг WTA. Версия от 1 июля

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 11 585 очков

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7943

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463

7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4228

8 (8). Чжэн Синьвэнь (Китай) — 4055

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801…

12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3283…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830…

18 (17). Анна Калинская (Россия) — 2310…

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2053

23 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2018

28 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…

30 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1690…

38 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…

41 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1415…

60 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1030…

77 (81). Элина Аванесян (Россия) — 855.