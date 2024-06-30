Шарапова встретилась с 17-летней Андреевой перед Уимблдоном

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова перед стартом Уимблдона встретилась с 17-летней соотечественницей Миррой Андреевой, которая сыграет на турнире. Советующая фотография была опубликована на странице IMG Tennis в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Андреева на прошлогоднем Уимблдонском турнире дошла до четвертого раунда. В текущем сезоне Андреева проведет первый матч на турнире против представительницы Чехии Бренды Фрухвиртовой. 17-летняя россиянка занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова 3 июля 2004 года выиграла Уимблдон. Тогда ей было всего 17 лет. В финале она обыграла американскую теннисистку Серену Уильямс со счетом 6:1, 6:4.

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Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).