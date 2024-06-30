На Уимблдоне отказались от гендерной нейтральности

Организаторы Уимблдона отказались от гендерной нейтральности в отношении детей, подающих мячи. Их продолжат называть болбой (мальчик) и болгёрл (девочка) в зависимости от пола.

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На «Ролан Гаррос» и Australian Open подающих мячи называют общим словом болкидс (kids – дети). На US Open к помощникам обращаются словом болкрю (crew – команда).

Многие пользователи соцсетей призывали организаторов внедрить гендерно-нейтральные термины. Однако, как сообщает Daily Mail, Уимблдон не собирается избавляться от привычных обращений к детям, несмотря на давление со стороны общественности.

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются чешская теннисистка Маркета Вондроушова и представитель Испании Карлос Алькарас.