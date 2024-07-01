Медведев и Рублёв сохранили позиции в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Топ-10 теннисистов остался без изменений. Лучшими среди россиян являются Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Они занимают пятое и шестое места соответственно.

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Карен Хачанов и Роман Сафиуллин потеряли по одной позиции и теперь занимают 22-е и 44-е места соответственно. Павел Котов с 50-го места опустился на 53-е.

Рейтинг АТР от 1 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) – 9890.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8360.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4420.

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025.

9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3830.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750.

…

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1780…

44 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1045…

53 (50). Павел Котов (Россия) — 893…

99 (99). Аслан Карацев (Россия) – 615.