Чемпионка Уимблдона потерпела историческое поражение

Историческим событием ознаменовалось 2-е июля на Уимблдоне-2024. Впервые с 1994 года действующая чемпионка турнира завершила защиту титула уже в первом круге.

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Напомним, шестая ракетка мира чешка Маркета Вондроушова (6) сенсационно проиграла на старте Уимблдона 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 4:6, 2:6. Таким образом, Маркета не смогла защитить титул, завоёванный на прошлогоднем Уимблдоне.

С идентичным результатом действующая чемпионка Уимблдона в последний раз выступала ещё в 1994 году. Это была легендарная Штеффи Граф, уступившая Лоре Макнил.