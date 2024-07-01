Ишмуратова высказалась о проблемах Кудерметовой с допуском на Игры

Заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, комментируя ситуацию теннисистки Вероники Кудерметовой с допуском на Олимпиаду 2024 года, заявила «Матч ТВ», что с подобной проблемой сталкиваются многие спортсмены, готовые ехать в Париж в нейтральном статусе.

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Ранее «Матч ТВ» стало известно, что у Кудерметовой возникли проблемы с допуском на Игры в связи с выступлениями за ЦСКА.

— С этой проблемой сталкиваются многие спортсмены, которые готовы ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Как бы ни закончилась эта ситуация, надеюсь, Вероника по‑доброму будет вспоминать клуб, честь которого защищали 422 олимпийских чемпиона, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».



Кудерметова — 32‑я ракетка мира, в 2022 году она входила в топ‑10 мирового рейтинга. На счету 27‑летней россиянки две победы на турнирах WTA в одиночном разряде, восемь — в парном.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.