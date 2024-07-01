Саккари одолела Кесслер в первом круге Уимблдона

Сегодня, 1 июля, состоялся стартовый матч Уимблдона-2024 в Лондоне (Великобритания). На корте встретились греческая теннисистка, девятая ракетка мира Мария Саккари и 119-я ракетка мира из США Маккартни Кесслер. В двух сетах со счётом 6:3, 6:1 победу одержала Саккари.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Саккари сделала пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Её соперница Кесслер смогла сделать два эйса, допустила также две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

Напомним, ранее теннисистки не встречались на корте. Теперь Саккари предстоит встретиться с Аранчей Рус или Юань Юэ.

Уимблдон продлится до 14 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова.