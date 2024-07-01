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Ига Свёнтек назвала ключевые навыки звёздных теннистов

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек распределила звёздных теннисистов, которые попались ей в случайном порядке, по отдельным навыкам.

Свентек назвала ключевые навыки звездных теннистов
© Чемпионат.com

  • Подача: Елена Рыбакина
  • Форхенд: Ига Свёнтек
  • Бэкхенд: Кори Гауфф
  • Техника: Карлос Алькарас
  • Скорость: Рафаэль Надаль
  • Психология: Мария Шарапова

В данный момент Ига Свёнтек готовится принять участие в Уимблдоне-2024. Напомним, Ига Свёнтек — победительница Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Теннис
Елена Рыбакина
Онс Жабер
Рафаэль Надаль
Мария Шарапова