Медведев, Андреева, Котов и Шнайдер будут участвовать в Олимпиаде-2024

Теннисисты из России Даниил Медведев, Павел Котов, Мирра Андреева и Диана Шнайдер приняли приглашение МОК и теперь примут участие в Олимпиаде-2024, сообщается на официальном сайте МОК.

Также к Играм допущена россиянка Анастасия Потапова, однако спортсменки нет в списке заявленных атлетов ФТР.

Помимо этого, сообщается, что Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская ответили отказом и не примут участия в турнире.

«Матч ТВ» сообщал, что Рублев пропустит турнир по медицинским показаниям. Калинская примет в это время участие на турнире WTA в Вашингтоне.

Ранее ФТР также заявляла на соревнования Аслана Карацева и Веронику Кудерметову, но они еще не получили приглашения от МОК.

Участие в командных видах спорта на Олимпиаде для россиян под запретом. Ранее МОК объявила критерии, по которым спортсменов допускают на турнир, ими стали нейтральный статус и отказ от флага и гимна страны.