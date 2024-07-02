Радукану сравнила свою игру в первом круге Уимблдона-2024 со сборной Англии

135-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свою победу в первом круге Уимблдона-2024, сравнив свою игру со сборной Англии по футболу на Евро-2024.

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«Невероятно рада вернуться сюда. Конечно я нервничала. Думаю, вы могли это заметить по моему тенису. Но в конце концов, нужно просто делать всё возможное, чтобы преодолеть черту. Честно говоря, вчера вечером, когда я смотрела футбол, это было похоже на уродливую победу. Вот это имеет значение!» — сказала Радукану в интервью на корте.



Напомним, в первом раунде Уимблдона-2024 Радукану обыграла 98-ю ракетку мира мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа со счётом 7:6 (7:0), 6:3. В следующем этапе Радукану встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.