Алькарас выбрал между тремя и пятью сетами на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему на турнирах «Большого шлема» матчи должны проводиться в формате пяти сетов.

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«Пять сетов. Больших игроков труднее обыграть в пяти сетах. Я себя считаю очень хорошим игроком в пятом сете. Если бы я выбирал, я бы выбрал пять сетов, а не три. Так у меня больше времени на камбэк. Если я уступаю 1:2, у меня больше времени на камбэк», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Алькарас рассказал, почему он нервничал во время матча первого круга Уимблдона-2024 с представителем Эстонии Марком Лаялом (7:6 (3), 7:5, 6:2).

Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является как раз Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.