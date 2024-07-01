Эрика Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Эрика Андреева победила представительницу США Эмину Бекташ в первом круге Уимблдона.

Теннисистка из России в понедельник победила соперницу в трех сетах — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 19 минут.

Во втором круге Уимблдона Андреева сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. УИМБЛДОН. ЛОНДОН. ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 50 МЛН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

Первый круг. Женщины

Эрика Андреева (Россия) — Эмина Бекташ (США) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3