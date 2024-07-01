Мирра Андреева в трех сетах уступила Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона

23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона-2024 — 6:1, 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время россиянка сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19. Фрухвиртова не сделала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Фрухвиртова встретится с Паулой Бадосой (Испания).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.