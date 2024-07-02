Пресс-служба Уимблдона обратилась к Соболенко после ее снятия с турнира

Пресс-служба Уимблдона обратилась к белоруской теннисистке Арине Соболенко после её снятия с турнира.

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«Нам будет не хватать тебя в этом году», — написано в сообщении пресс-службы Уимблдона в социальной сети Х (ранее Twitter).



Напомним, вместо белорусской теннисистки на Уимблдоне-2024 выступит 20-летняя россиянка Эрика Андреева, не сумевшая пробиться в основную сетку через квалификацию. В первом круге она сыграет с американкой Эминой Бектас.

Ранее уже появлялась информация о том, что Соболенко может сняться с Уимблдона. Сама теннисистка признавалась, что находится не в лучшей форме, а проблема с плечом, по её словам, очень редкая и не характерна для теннисистов. Все необходимые обследования Соболенко проходит регулярно.