Рублев разбил себе ракеткой колено в матче Уимблдона

Теннисист Рублев разбил себе ракеткой колено во время матча Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев во время матча первого круга Уимблдона против аргентинца Франсиско Комесаньи разбил себе ракеткой колено.
Рублев после проигранной подачи несколько раз ударил себя ракеткой. Счет матча стал 6:4, 5:7, 4:1 в пользу Комесаньи.
После этого момента теннисисты покинули корт из-за дождя. Пока матч не возобновлен.
1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.