Российский теннисист Андрей Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Комесаньи, который выступает на турнире без номера посева. Рублев был посеян под шестым номером. Во втором круге аргентинец сыграет с победителем матча между соотечественником Федерико Корией и австралийцем Адамом Уолтоном, оба теннисиста выступают на турнире без номера посева.

Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, два из которых он выиграл в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Комесанье 23 года, он занимает 122-е место в мировом рейтинге. На его счету нет титулов под эгидой АТР.

Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, в женском - Маркета Вондроушова из Чехии. Из российских спортсменов турнир в одиночном разряде выигрывала только Мария Шарапова (2004).