17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024.

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В матче первого круга Калинская в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.