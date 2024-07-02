Самсонова одержала победу в первом круге Уимблдона-2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2024.

© Чемпионат.com

В матче первого круга Самсонова в трёх сетах обыграла 109-ю ракетку мира из Испании Ребеку Масарову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу россиянки.

Матч продолжался 3 часа 13 минут. За это время Самсонова выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила три двойные ошибки. Её соперница реализовала один брейк-пойнт из пяти, допустила четыре двойные ошибки и выполнила четыре эйса.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.