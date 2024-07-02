Рублев высказался о том, что избил себя ракеткой по ходу матча на Уимблдоне-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил свой эмоциональный срыв по ходу матча первого круга на Уимблдоне-2024.

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— Андрей, ваши поклонники очень переживают за вас в интернете после того, как вы семь раз ударили себя ракеткой во время матча. Я знаю, вы говорите, что всё было не так плохо, как в Париже, но болельщики очень волнуются. Вас что-то беспокоит?

— Я бы не стал этого делать, если бы у меня была возможность бить ракеткой по корту. Но нам не разрешают бить по траве… Так что я не знаю… В тот момент я просто не мог больше терпеть. Мне нужно было выплеснуть эмоции. Но спасибо за сочувствие. Всё в порядке.



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