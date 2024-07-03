Кирьос назвал Джоковича антигероем теннисного мира

Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос высказался о роли второй ракетки мира Новака Джоковича в современном теннисе.

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«Болезненная одержимость» Новака Джоковича желанием всем нравиться изменилась – и теперь он «принимает роль злодея». В теннисном мире он своего рода антигерой», — сказал австралийский теннисист в беседе с журналистом Пирсом Морганом.



Ник Кирьос заявил, что будет разминать Новака Джоковича перед матчами на Уимблдоне-2024. 29-летний австралиец практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции.

37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.