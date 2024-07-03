Психолог объяснила слезы Мирры Андреевой после Уимблдона

Спортивный психолог Вадим Гущин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ высказался об эмоциональности российской теннисистки Мирры Андреевой.

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— 17-летняя Мирра Андреева после поражения разревелась. Считаете ли вы, такую реакцию следствием юного возраста?

— У каждого пола есть свои достоинства и недостатки. Реакция Мирры — это реакция девичья. Юная девушка, которая показала совершенно выдающиеся результаты и, видимо, не успела восстановиться к новому турниру. С подачи журналистов и некоторых странных специалистов, она ставит перед собой задачи, к которым еще не готова. По физическим качествам и по возрасту. Ей горько и обидно. Ребенок, который есть в каждом игроке, а играет именно внутренний ребенок, который пережил поражение на ранней стадии.

1 июля Мирра Андреева в первом круге Уимблдона-2024 уступила Бренде Фрухвиртове со счетом 1:2.