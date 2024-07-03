Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 на отказе Карацева

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 на отказе соперника.

В стартовом для себя матче Хачанов (21) сражался с соотечественником Асланом Карацевым (99-я ракетка мира). Карен со счётом 6:3 выиграл первый сет встречи, второй в упорной борьбе забрал Аслан (7:6 (7:4)), не менее напряжённая третья партия завершилась со счётом 7:6 (13:11) в пользу Хачанова. На старте четвёртого сета Карен сделал брейк (2:0), после чего Аслан отказался продолжить поединок. Точная причина такого решения россиянина на данный момент неизвестна.

Следующим соперником Хачанова на Уимблдоне-2024 станет французский теннисист Кентен Алис (Q, 220-я ракетка мира).