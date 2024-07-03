Потапова отклонила приглашение МОК выступить на Играх в Париже

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее участие в Играх подтвердили Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская ответили отказом.

В заявку Федерации тенниса России (ФТР) также включены Аслан Карацев и Вероника Кудерметова, однако на данный момент они не получили приглашения от МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир примут грунтовые корты.