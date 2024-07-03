Эмма Радукану разгромила Мертенс во втором круге Уимблдона-2024

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану разгромила 33-ю ракетку мира бельгийку Элизе Мертенс во втором круге Уимблдона-2024. Радукану, занимающая 135-ю строчку мирового рейтинга WTA, победила со счётом 6:1, 6:2.

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Матч продолжался 1 час 17 минут. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Мертенс выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

В 1/16 финала Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, 9). В прошлом году 21-летняя британка не играла на Уимблдоне из-за перенесённых операций на запястьях.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.