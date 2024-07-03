Новак Джокович заявил, что хочет выучить русский язык

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что планирует начать изучать русский язык.

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«Я хотел бы выучить русский язык и надеюсь, что мне удастся сделать это немного быстрее, учитывая славянские корни наших языков. Это моё большое желание. Я бы, может быть, хотел выучить китайский и другие восточные языки, но сейчас это выглядит нереалистично, потому что потребует от меня намного больше времени», — приводит слова Джоковича Sputnik.rs.



Отметим, что ранее, два года назад, на книжной ярмарке Джокович говорил, что любит читать русскую литературу.

Ранее в первом круге Уимблдона-2024 Джокович (2) со счётом 6:1, 6:2, 6:2 обыграл 123-ю ракетку мира чеха Вита Коприву (Q).