Медведев рассказал о своей проблеме на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в третий круг Уимблдона признался, что испытывает проблемы с подачей на травяном покрытии. Его слова передает «Чемпионат.сom».

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«На траве сложнее отбивать мяч, потому что он скользит по корту. Новак в этом очень хорош, его подача сильно скользит по траве, сложно ее принимать. А моя подача скользит на харде, и соперникам тяжело ее принимать. Почему-то на траве моя подача не скользит так, как у других игроков», — заявил Медведев.



В матче второго тура пятая ракетка мира оказался сильнее 27-летнего представителя Франции Александра Мюллера. Встреча прошла на центральном корте Лондона под закрытой крышей и завершилась победой россиянина в четырех сетах со счетом 6:7, 7:6, 6:4, 7:5.

По ходу игры Медведев исполнил 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и выиграл 65% мячей с первой подачи. Мюллер выполнил пять эйсов, совершил три двойных ошибки и также выиграл 65% мячей с первой подачи.

За выход в 1/8 финала турнира Медведев поспорит с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Чжичжэнь Чжан (Китай).