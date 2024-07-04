Чешская теннисистка потеряла мать накануне Уимблдона

26-я ракетка мира 19-летняя чешская теннисистка Линда Носкова в воскресенье, 30 июня, потеряла мать, Ивану, которая долгое время боролась с болезнью. Об этом сообщает Prerovsky Denik.

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Уже в начале сезона Ивана Носкова не смогла лично присутствовать на поездке Линды Носковой в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В понедельник, 1 июля, на Уимблдоне-2024 Носкова в первом круге обыграла 86-ю ракетку мира итальянскую теннисистку Сарру Эррани со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Во втором курсе Носкова проиграла 176-й ракетке мира канадской теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.