На Олимпиаде в Париже выступят шесть российских теннисистов в одиночном разряде

На предстоящей Олимпиаде в Париже выступят шесть теннисистов из России в одиночном разряде. Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в пресс-службе Международной федерации тенниса. Вечерняя Москва

В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде также выступит Елена Веснина, ее партнером станет Александрова. ТАСС

От участия отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова. RT на русском