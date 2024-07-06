Кудерметова и Хаочин вышли в третий круг парного разряда на Уимблдоне-2024

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин вышли в третий круг парного разряда на Уимблдоне-2024, обыграв в двух сетах испанскую теннисистку Кристину Букша и японскую теннисистку Нао Хибино со счётом 6:2, 7:5.

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Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках пара Кудерметовой и Хаочин ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Букша и Хибино также ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге Кудерметова и Хаочин встретятся с победительницами матча Барбара Крейчикова (Чехия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Хейли Баптист (США)/Алисия Паркс (США).