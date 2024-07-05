12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему не выступит на Олимпиаде в Париже.

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«Просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде. Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум. А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — приводит слова Касаткиной Tennis Channel.



Помимо Касаткиной, от соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Ранее Международна федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисистов Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх в Париже.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).