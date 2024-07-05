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«Думаю, что это будет неправильно». Касаткина объяснила, почему не выступит на Олимпиаде

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему не выступит на Олимпиаде в Париже.

Касаткина объяснила, почему не выступит на Олимпиаде
© Чемпионат.com

«Просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде. Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум. А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — приводит слова Касаткиной Tennis Channel.

Помимо Касаткиной, от соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Ранее Международна федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисистов Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх в Париже.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

Теннис
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Павел Котов
Анна Калинская
Роман Сафиуллин
Аслан Карацев
Анастасия Потапова
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Дарья Касаткина
Елена Веснина
Екатерина Александрова
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова