Медведев по ходу матча Уимблдона высказывал претензии судье

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга Уимблдона против немца Ян-Леннарда Штруффа выразил недовольство тем, что на табло показывали результаты игр в парном разряде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Извините, вы можете попросить их показывать результаты одиночных матчей? Они показывают только парные матчи. Мне нет дела до парных результатов", — заявил Медведев



. Арбитр среагировал на это замечание с улыбкой. Поединок был остановлен из-за дождя, а позднее матч перенесли на 6 июля. На момент остановки Медведев и Штруфф сыграли уже три сета: первые две партии остались за Медведевым - 6:1, 6:3, третью взял Штруфф - 6:4. В четвертой партии теннисисты сыграли два сета, счет равный 1:1.

"Газета.Ru" следила за событиями вокруг матча в текстовой онлайн-трансляции.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Медведев на Олимпиаду поедет.