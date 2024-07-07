Чесноков считает, что Медведев показал неплохую игру против Димитрова

Российский теннисист Даниил Медведев неплохо играл против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась отказом Димитрова продолжать борьбу при счете 5:3 в пользу Медведева в первом сете.

"К сожалению, борьбы не получилось в матче. Григор сначала вел 3:1, потом Медведев его догнал, а потом с ним что-что случилось. Честно говоря, я не понял, что с ним произошло, он упал, но вроде это не выглядело катастрофически, на траве и не такое бывало", - сказал Чесноков.



"Даня играл неплохо, хорошо подавал. То, что матч так закончился, с одной стороны, не очень хорошо, а с другой, Медведев не потерял много сил, которые ему понадобятся в четвертьфинале", - добавил собеседник агентства.

В четвертьфинале российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас.