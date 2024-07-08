Медведев рассказал, какой фактор будет определяющим в матче с Синнером на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой фактор будет играть важную роль в четвертьфинальном матче Уимблдона против итальянца Янника Синнера.

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«Я думаю, что подача по-прежнему очень важна. Тот, кто сумеет хорошо подавать, будет иметь большое преимущество. Роджер и Новак впечатляют, потому что они не подают со скоростью 230 километров в час, но они очень точны и резки. Сломать их трудно. Вот почему они так много раз побеждали. То же самое с Карлосом в прошлом году, я играл против него в полуфинале, и это снова то, что мне нужно сделать против Янника. Я должен хорошо подавать, и у меня будут возможности в матче», — приводит слова Медведева Punto de Break.



Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на отказе 10-й ракетки мира Григора Димитрова. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).