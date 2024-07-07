Елена Рыбакина оценила свои шансы выиграть Уимблдон

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина оценила свои шансы на победу на Уимблдоне.

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«У меня есть все возможности, есть удары и всё остальное. Но как я всегда говорю, никогда не знаешь, как проснёшься утром, и от соперника многое зависит. Есть ещё много хороших игроков, просто никогда не бывает. Лёгких матчей не бывает. Буду идти от матча к матчу, но я точно хочу далеко зайти на этом турнире», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.



Напомним, в матче третьего круга Уимблдона Рыбакина разгромила 91-ю ракетку мира датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 6:0, 6:1. В следующем круге Рыбакина встретится с россиянкой Анной Калинской.