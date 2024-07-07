Кейт Миддлтон поддержала теннисиста Маррея на фоне завершения карьеры

Принцесса Кейт Миддлтон публично обратилась к теннисисту Энди Маррею после того, как он решил завершить карьеру. Жена принца Уильяма опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кейт Миддлтон поддержала Энди Маррея, который в последний раз сыграл на Уимблдоне.

«Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Вы должны гордиться собой, Энди Маррей. От имени всех нас спасибо вам!» — написала принцесса Уэльская.



22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Принцесса не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику. Кейт Миддлтон присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца.

21 июня принц Уильям вместе с 10-летним сыном Джорджем и 9-летней дочерью Шарлоттой посетил выступление Тейлор Свифт, которое состоялось в Лондоне в рамках тура Eras Tour. Кейт Миддлтон пропустила мероприятие, оставшись с младшим сыном Луи. По информации журналистов, в ближайшее время принцесса Уэльская не планирует выходить на публику.