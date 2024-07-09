Веснину допустили до участия в Олимпийских играх в Париже

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина была допущена до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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37-летняя теннисистка получила одобрение от Международного олимпийского комитета (МОК) и планирует сыграть на ОИ в парном разряде вместе с 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

Отметим, что спортсменка является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой. В 2020 году вместе с Асланом Карацевым она стала серебряным призёром Игр в Токио в миксте.

Напомним, Веснина вернулась в тур после рождения второго ребёнка в мае этого года. Из-за низкого рейтинга она не проходила в состав сборной России, но могла ожидать приглашения от МОК, так как является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.