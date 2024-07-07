Зверев жестко упал и повредил колено в матче с Норри на Уимблдоне

Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заставил переживать своих фанатов по ходу матча третьего круга Уимблдона-2024.

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Напомним, за выход в 1/8 финала Зверев (4) сражался с британцем Кэмероном Норри. Александр выиграл матч со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (17:15).

В затяжном розыгрыше второго сета поединка Зверев в забеге потянулся за мячом, но поскользнулся во время замаха. Александр упал на левое колено, после чего схватился за него и некоторое время пролежал на корте. Вскоре на стадион вызвали физиотерапевта, и немец продолжил матч.

На послематчевую пресс-конференцию Зверев, по информации Eurosport, пришёл в наколеннике и даже слегка хромал. Александр планирует сделать МРТ.