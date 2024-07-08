Стало известно, за счет чего Медведев может обыграть Синнера на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев может взять верх над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона за счет психологической устойчивости. Такое мнение в интервью порталу Vprognoze.ru выразил заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

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«Сильные стороны Даниила — психологическая устойчивость, стабильность и надежность в игре. Но для успеха в матче с первой ракеткой мира этого может и не хватить. Янник — очень сильный игрок и сейчас находится в хорошей форме», — констатировал Янчук.



Специалист указал, что у Медведева есть шансы одержать победу над Синнером. Но фаворитом он считает итальянца, оценивая его возможный успех как 70 на 30.

Медведев и Синнер встретятся в четвертьфинале Уимблдона во вторник, 9 июля. Игра начнется не раньше 13:00 по московскому времени. На данный момент россиянин идет на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В текущем сезоне Медведев и Синнер уже играли друг с другом на турнирах Большого шлема. Они сошлись в финале Открытого чемпионата Австралии, и российский теннисист вел после двух сетов, однако в итоге потерпел поражение в пяти партиях — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.