Украинка Свитолина высказалась о допуске россиян на Уимблдон

Украинская теннисистка Элина Свитолина, отвечая на вопрос о допуске российских спортсменов на Уимблдон, заявила, что предпочла бы повторение ситуации, которая произошла в 2022 году. Ее слова передает Sport24.

© Газета.Ru

«Конечно, я бы предпочла второй вариант, но что есть, то есть. Я не могу это изменить, мы изо всех сил пытались, разговаривали с разными организациями», — заявила Свитолина.



В 2022 году Уимблдон стал единственным турниром серии Большого шлема, который принял решение не допускать российских и белорусских теннисистов после рекомендаций по отстранению атлетов из России и Белоруссии, которые дал Международный олимпийский комитет. Но и в 2023, и в 2024 году российские и белорусские теннисисты допущены были.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде — 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.