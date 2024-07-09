Мыскина высказалась о провалах теннисистов после побед над топовыми соперниками

Победительница Открытого чемпионата Франции — 2004 Анастасия Мыскина объяснила, почему после победы над топовыми соперниками теннисисты часто проигрывают следующий матч.

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«Многие теннисисты, когда обыгрывают первую ракетку, потом считают, что всё должно продолжаться само по себе. Пропадает концентрация и игровая дисциплина. Кому-то [на следующий матч] не хватает эмоций, кому-то – физики, а у кого-то – мысли из серии “Я и так хорош”, — сказала Мыскина в эфире YouTube-проекта «Больше! Лайв».



Напомним, Анастасия Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. Уже на протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».