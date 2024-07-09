Медведев высказался об игре Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил, как повреждение итальянца Янника Синнера повлияло на его игру в матче 1/4 финала Уимблдона-2024.

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«По правде, это очень тяжело. В какой-то момент я почувствовал, что он двигается не слишком хорошо. Это каверзная штука, потому что с одной стороны хочется играть больше очков, чтобы заставить его побольше страдать. Ну, в хорошем смысле. А с другой, ты знаешь, что в какой-то момент он скажет себе: так, я больше не могу двигаться, значит, развернусь на полную мощь. Он так и сделал, у него были сетболы, когда он почти выиграл третий сет. В какой-то мере я бы предпочёл не попадать в такую ситуацию, но всё хорошо, когда хорошо кончается. Так что я очень рад», — сказал Медведев в интервью на корте.



Встреча Медведева и Синнера закончилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6 в пользу россиянина. За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).