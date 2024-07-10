Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв украинку Свитолину

Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала она уверенно одолела украинскую теннисистку 21-ю ракетку мира Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

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Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи Елена выполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Свитолиной одна подача навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт в самом первом гейме матча.

Для Рыбакиной это второй полуфинал Уимблдона в карьере.

За выход в финал Уимблдона-2024 Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 13) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31).