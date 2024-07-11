«Спартак» подарил футболку иностранному теннисисту

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб отправил в подарок футболку греческому теннисисту Стефаносу Циципасу, который является болельщиком красно-белых. Его слова приводит ТАСС.

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«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок. Безусловно, мы готовы пригласить его на матч, как только у него будет возможность, и не только его. У нас много известных болельщиков», — сказал Малышев.



Дедушкой Циципаса является советский футболист Сергей Сальников. Он выступал за московские «Спартак» и «Динамо», а также за ленинградский «Зенит».

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место. Красно-белые набрали 50 очков, выиграв 14 матчей, восемь раз сыграв вничью и потерпев столько же поражений.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».