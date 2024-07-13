Зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона-2024

Зрители снова освистали 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича после его победы в полуфинале Уимблдона-2024, поскольку празднование в адрес его дочери вызвало замешательство у болельщиков.

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Выиграв в полуфинале, Джокович продемонстрировал свой прежний приём, имитирующий игру на скрипке, на что зрители не обратили внимания и начали освистывать его. Присутствующие решили, что оно было саркастическим по отношению к болельщикам, которые на протяжении всего турнира относились к финалисту безразлично. Сам Джокович объяснял, что делает такое празднование в поддержку дочери Тары, которая уже полгода берёт уроки игры на скрипке.

Напомним, в пятницу, 12 июля, Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.

В финале Уимблдона-2024 Джокович сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).