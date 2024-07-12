Рыбакина высказалась после поражения в полуфинале Уимблдона

Представительница Казахстана теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Уимблдона.

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Рыбакина не смогла выйти в финал Уимблдонского турнира. В полуфинальном матче уроженка Москвы, получившая четвертый номер посева, потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой (31) со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Рыбакина выиграла Уимблдон в 2022 году.

— Это был очень напряженный матч. Конечно, было жаль его проиграть. Барбора играла очень хорошо, открывала корт, хорошо подавала. Она увеличила процент первой подачи во втором сете, в то время как процент моей первой немного упал. Было много геймов со счетом 30:30 и со счетом «ровно». У меня были шансы, но я немного просела физически в важные моменты. Я должна была оставаться агрессивной, работа ног должна быть лучше, — сказала Рыбакина, слова которой приводит пресс‑служба турнира.



В финале Крейчикова сыграет против итальянки Жасмин Паолини (7).