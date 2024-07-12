Тарпищев назвал нонсенсом современный женский теннис

Современный женский теннис является нонсенсом, стабильные результаты в нем показывают два-три человека. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Если у мужчин можно делать прогнозы, игроки показывают стабильные результаты, то у женщин такого нет. Женский теннис сегодня - это нонсенс. Стабильно играют два-три человека. Поэтому чего удивляться результатам", - сказал Тарпищев.



В финале женского турнира Уимблдона встретятся 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии и итальянка Жасмин Паолини, занимающая 7-е место в мировом рейтинге. Матч пройдет в субботу.