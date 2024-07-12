Алькарас прокомментировал победу над Медведевым на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5) в полуфинале Уимблдона-2024. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

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