Сербский теннисист второй номер рейтинга ATP Новак Джокович обратился к семье после окончания Уимблдона-2024.

«Моей жене: я люблю тебя. Я очень благодарен тебе за поддержку. Спасибо за наших прекрасных детей. Спасибо, что каждый день даришь мне улыбки. У меня каждый день слёзы на глазах, когда я вижу их на финальной церемонии. Я очень благодарен быть отцом двух маленьких ангелов», — сказал Джокович на пресс-конференции.



Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.